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國道大致順暢 午後估有北返車潮

2023/4/4 09:40
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（中央社記者余曉涵台北4日電）根據國道即時路況顯示，今天上午9時國道大致順暢，高公局預估，上午僅國1圓山-大華系統及國5宜蘭-坪林車多壅塞，午後才會陸續有北返車潮。

高公局表示，今天是清明連假第4天，預估今天交通量為115百萬車公里，目前全國道路況大致正常。

高公局指出，今天上午重點壅塞路段為國1圓山-大華系統及國5北向宜蘭-坪林，建議西部國道南部地區北向用路人於上午9時前出發，中部地區北向用路人於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

省道方面，公路總局表示，預估今天午後各地將湧現出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，像是中部台74線台中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山到五甲。

主要省道幹道，包含台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、金崙路段及麻里巴橋、台1線水底寮-楓港、台61線鳳鼻到香山及中彰大橋。

觀光景點易壅塞路段包含，北部台2線、台2乙線關渡到淡水路段、台2線萬里到大武崙、台3線大溪路段、中部台14甲霧社到清境、台21線日月潭；東部台9線礁溪路段。（編輯：張銘坤）1120404

#高公局
#國道
#台3線大溪路段
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