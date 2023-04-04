各地溫暖如夏 南高屏及澎湖午後紫外線過量
2023/4/4 15:58
（中央社記者張雄風台北4日電）根據氣象局網站，今明各地天氣大多為多雲到晴，西半部多處高溫30度以上，今天基隆、桃園、南高屏等地紫外線都達過量級；預估明天紫外線過量範圍包含嘉義以南、花東及澎湖等地。
中央氣象局表示，今明兩天各地大多為多雲到晴、可見到陽光的天氣，僅東半部地區雲量較多，有零星降雨情況，午後西半部山區有零星降雨；明天北部地區亦有零星短暫陣雨。
氣象局指出，今天白天溫暖偏熱，東半部高溫攝氏25至27度，西半部則在27至32度，南部近山區有33、34度左右高溫發生；夜間清晨偏涼，各地低溫約18至23度。
根據氣象局網站，今天截至下午3時，最高溫為高雄市杉林區月眉33.9度，高溫前10名中有7處都位於高雄，其餘都在嘉義縣、台南、屏東等地。
根據氣象局紫外線觀測，今天截至下午3時許，基隆、桃園、南高屏、金馬、澎湖等地都出現紫外線達過量級；預估明天嘉義以南、花東及澎湖都會達過量級，提醒民眾留意防曬。
氣象局預估，6、7日鋒面通過及東北季風增強，8日東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；6、7日中部以北及東半部地區有短暫陣雨、降雨範圍大，南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。（編輯：張雅淨）1120404
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