全國學生舞蹈比賽優秀團隊 5月登國家級場館展演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北5日電）111學年度全國學生舞蹈比賽於3月底落幕，主辦單位台灣師範大學將邀請優秀團隊，分別於5月、7月，在台北的國父紀念館及高雄衛武營展演，在國家級場館展現學習成果。

教育部今天發布新聞稿，111學年度全國學生舞蹈比賽共有762支隊伍、8萬多名學生參賽，包含現代舞、古典舞、民俗舞及兒童舞蹈4種類型，參賽對象涵括國小學童到大專組學生。

今年勝出隊伍表現精彩，例如新竹縣光明國小教師葉姿慧過去曾4次奪得最佳編舞，今年又以「過客」再度獲獎。她透過細膩的編舞，將一幅幅候鳥遷徙的畫面帶上舞台，呈現台灣濕地生態之美。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同獲最佳編舞的台北市立北安國中教師蔡銘元，在舞碼「焦紙神經」中，結合傳真紙的意向，以緊湊舞步和強烈節奏，呈現都會白領工作的枯燥和繁忙。

教育部表示，競賽主辦單位台灣師範大學後續將舉辦賽後推廣活動，預計於5月23日在國立國父紀念館、7月11日在衛武營國家藝術文化中心，讓師生於國家級場館展演，秀出學習成果，也激勵更多學子參與藝術創作。（編輯：張雅淨）1120405