更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆
運動

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆

書評／機器如我人類如你 有超強學習力的仿生人會比我們更像人嗎
文化

書評／機器如我人類如你 有超強學習力的仿生人會比我們更像人嗎

郭台銘自豪曾與賈伯斯一同工作 揭露iPhone 4S就是for Steve
產經

郭台銘自豪曾與賈伯斯一同工作 揭露iPhone 4S就是for Steve

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
郭台銘為4年前負氣退黨道歉 爭取國民黨提名選總統
首頁 / 生活

全國學生舞蹈比賽優秀團隊 5月登國家級場館展演

2023/4/5 11:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北5日電）111學年度全國學生舞蹈比賽於3月底落幕，主辦單位台灣師範大學將邀請優秀團隊，分別於5月、7月，在台北的國父紀念館及高雄衛武營展演，在國家級場館展現學習成果。

教育部今天發布新聞稿，111學年度全國學生舞蹈比賽共有762支隊伍、8萬多名學生參賽，包含現代舞、古典舞、民俗舞及兒童舞蹈4種類型，參賽對象涵括國小學童到大專組學生。

今年勝出隊伍表現精彩，例如新竹縣光明國小教師葉姿慧過去曾4次奪得最佳編舞，今年又以「過客」再度獲獎。她透過細膩的編舞，將一幅幅候鳥遷徙的畫面帶上舞台，呈現台灣濕地生態之美。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

同獲最佳編舞的台北市立北安國中教師蔡銘元，在舞碼「焦紙神經」中，結合傳真紙的意向，以緊湊舞步和強烈節奏，呈現都會白領工作的枯燥和繁忙。

教育部表示，競賽主辦單位台灣師範大學後續將舉辦賽後推廣活動，預計於5月23日在國立國父紀念館、7月11日在衛武營國家藝術文化中心，讓師生於國家級場館展演，秀出學習成果，也激勵更多學子參與藝術創作。（編輯：張雅淨）1120405

#教育部
#台灣師範大學
#國立國父紀念館
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族