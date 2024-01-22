家扶招募700戶寄養家庭 盼更多年輕父母加入

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）據官方統計，近3年新增核准寄養父母有3成低於45歲，家扶基金會今天邀請年輕寄養父母分享另類育兒過程的好事發生經驗，期待700戶家庭加入，有更多年輕父母成為寄養家庭。

家扶基金會今天舉辦「寄養家庭招募」記者會，會中引述衛生福利部統計指出，2020到2022年的近3年，寄養父母年齡逾55歲占比約5至6成，期間新增核准的寄養父母的年齡低於45歲者，也有約3成的穩定比例。

這份衛福部社家署「兒童少年家庭寄養服務工作成果報告」也顯示，2022年新安置寄養兒少的年齡大多數介於2至6歲、占38.64%，其次是6至12歲的適性照顧需要、占32.05%。

家扶基金會指出，儘管現在台灣社會少子化，每年平均仍有2200名以上兒少需要寄養安置，期待有700戶家庭加入，並希望更多年輕父母加入成為寄養父母，可讓相仿學齡子女共伴成長。

寄養父母楊昀學、黃曼菱今天出席記者會分享作為寄養家庭、好事發生的經驗。黃曼菱當時不到35歲，女兒僅5歲，當寄養童打滾哭鬧吵著要買玩具時，女兒也學著做，讓寄養童愣住，進而緩和了情緒。楊昀學則表示，孩子相伴成長讓他很感動的是，女兒從中領會並告訴他，「幸福要能維持長久，就是因為有愛與成就感」。

另一對廖志雄、吳佩雯夫妻也分享。吳佩雯說，想做寄養家庭，是因為她很愛小孩，當收到寄養童用學會的字自己寫信來說很愛她時，她認為不僅給寄養童愛，寄養童也給了她愛，而且家人都在交流假日可以帶寄養童去哪裡玩的資訊，全家更有凝聚力了。

藝人鳳小岳則說，身為演員，受邀擔任代言人，拍微電影「家，讓好事發生」，出席活動展現笑容，是最輕鬆的事，而推廣寄養家庭的家扶基金會、擔任寄養家庭的人做的最多，家扶推廣寄養家庭43年了，讓更多孩子不要那麼辛苦的成長，非常不容易。

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他並說，雖然現在家庭有雙薪、少子化壓力，但他相信呼籲「打開家門讓愛住進來」，可以創造愛的奇蹟，只要年滿25歲、國民義務教育以上學歷、有穩定收入、家有足夠空間，就可以成為寄養家庭。

家扶基金會43年來，累計有4760戶寄養家庭、照顧近6萬1149人次寄養兒少；政府逐年提升對寄養家庭的照顧支持措施，例如親職到宅、諮商、健檢、保險、喘息與聯誼等服務；家扶基金會則規劃親職教育、寄養兒少獎助學金、家庭夥伴服務示範與陪伴等配套措施，幫助寄養家庭陪伴寄養兒少穩定成長。（編輯：陳清芳）1130122