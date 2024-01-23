北市忠義實小114年進駐新校舍 結合社福及捷運

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）結合捷運萬大線廈安站、社福大樓及實驗國小，台北市忠義教育社福園區工程今天上梁。市府表示，忠義實驗國小預計8月掛牌，並在明年2月進駐新校舍上課。

台北市立忠義國小成立於1966年，曾因校舍老舊、少子化衝擊及捷運萬大線開發等問題，面臨學校存廢討論，但校方與社區提出「忠義教育社福園區」構想，在市府同意下，從2018年開始推動轉型、2020年陸續啟動拆除及新建工程。

忠義教育社福園區及捷運共構大樓新建工程今天舉行上梁儀式，台北市政府副秘書長林哲宏致詞表示，這一路走來非常不容易，不僅牽涉教育、社福及捷運工程，需要大量協調及溝通工作，還遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。

林哲宏指出，政府對此工程投入新台幣9.8億元經費，如今順利上梁，預計明年2月就能見到全國第1座0到12歲蒙特梭利實驗教育學校，及結合社區需求的社福大樓，成為校舍改建工程典範。

忠義國小校長黃志勇會後受訪表示，目前工程進度順利，預計忠義實驗國小8月就能掛牌，等新校舍年底完工後，配合新學期開學，明年2月就能進駐上課。

黃志勇說，忠義實小招生簡章預計3月出爐，首屆招收2班共50名學生，屆時全校學生數約150人，未來目標是達到12班共300人。（編輯：方沛清）1130123