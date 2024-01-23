寒流持續發威 宜蘭太平山24日仍機動管制開園

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）入冬最強寒流襲台，位在宜蘭縣內的太平山國家森林遊樂區今天下雪，園區明天的開園時間與今天的管制作業相同，清晨5時將先巡視道路，確定安全後再開園。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理阮名揚表示，海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區於今天凌晨3時開始下雪，之後雪況斷斷續續，積雪深度約1至3公分；傍晚園區太平山莊前廣場的地面已剩殘雪，但山區樹枝仍雪白一片。今天共吸引約3300名遊客入園賞雪。

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他說，因近日持續低溫，遊樂區聯外道路「宜專一線」今天入夜後恐再結冰，明天原定凌晨6時的開園時間可能會稍微延後，將視路面剷冰作業進度機動調整開園時間，並建議遊客最好攜帶雪鏈，因應路況機動管制。

力麗馬告生態園區表示，海拔約1500公尺的力麗馬告生態園區神木園區，入冬後首波低溫，神木園區附近地面積雪3至5公分，形成一片夢幻雪世界。基於遊客用路安全，神木園區今明兩天暫時封園。（編輯：陳清芳）1130123