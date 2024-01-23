更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
首頁 / 生活

寒流持續發威 宜蘭太平山24日仍機動管制開園

2024/1/23 17:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）入冬最強寒流襲台，位在宜蘭縣內的太平山國家森林遊樂區今天下雪，園區明天的開園時間與今天的管制作業相同，清晨5時將先巡視道路，確定安全後再開園。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理阮名揚表示，海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區於今天凌晨3時開始下雪，之後雪況斷斷續續，積雪深度約1至3公分；傍晚園區太平山莊前廣場的地面已剩殘雪，但山區樹枝仍雪白一片。今天共吸引約3300名遊客入園賞雪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，因近日持續低溫，遊樂區聯外道路「宜專一線」今天入夜後恐再結冰，明天原定凌晨6時的開園時間可能會稍微延後，將視路面剷冰作業進度機動調整開園時間，並建議遊客最好攜帶雪鏈，因應路況機動管制。

力麗馬告生態園區表示，海拔約1500公尺的力麗馬告生態園區神木園區，入冬後首波低溫，神木園區附近地面積雪3至5公分，形成一片夢幻雪世界。基於遊客用路安全，神木園區今明兩天暫時封園。（編輯：陳清芳）1130123

#太平山國家森林遊樂區
#阮名揚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.16