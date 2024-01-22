寒流來襲 宜蘭太平山深夜冰霰紛飛

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（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）寒流來襲，位於宜蘭縣海拔2000公尺的太平山今天晚間9時許氣溫已達攝氏0度，晚間10時許在水氣充足下，開始下起冰霰，預估明天上午太平山莊前廣場將呈現一片雪白世界。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理阮名揚表示，今天約有1500餘名遊客入園，由於園區不能車宿，考量道路可能結冰或積雪，使得遊客無法下山，下午2時起，除透過廣播外並派員前往停車場，勸導非住宿遊客盡快下山。

阮名揚表示，太平山遊樂區明天原定開園時間為清晨6時，園方會在清晨5時開始巡檢道路，並機動調整開園時間，另視下雪情形，會同警方在聯外道路宜專1線適當地點啟動交通管制，車輛必須附掛雪鏈才可放行，若未附掛雪鏈則須以徒步方式入園。

此外，阮名揚說，入園車輛會實施動態總量管制，當入園車輛到達上限1000輛時，不再提供車輛入園，有車輛離去才會放行，至於住宿部分，太平山莊及翠峰山屋滿房可住宿約200人，到農曆春節期間房間已被預定一空。（編輯：陳正健）1130122