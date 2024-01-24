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合歡山道路結冰機率偏高 翠峰至大禹嶺夜間封閉

2024/1/24 15:54（1/24 16:06 更新）
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合歡山降雪創入冬以來最多，24日山區道路路面及邊坡仍有明顯積雪。中區養護工程分局提醒用路人，雪季期間山區路況難以掌握，若非必要請勿前往，行前務必備妥個人裝備與車輛雪鍊並關注氣象預報及交通資訊。（交通部公路局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年1月24日
合歡山降雪創入冬以來最多，24日山區道路路面及邊坡仍有明顯積雪。中區養護工程分局提醒用路人，雪季期間山區路況難以掌握，若非必要請勿前往，行前務必備妥個人裝備與車輛雪鍊並關注氣象預報及交通資訊。（交通部公路局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年1月24日
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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）合歡山降雪創入冬最多，路面及邊坡今天仍明顯積雪，交通部公路局指出，為維護用路安全，今天下午5時至明天上午7時，預警封閉台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，依最新氣象情資研判，台14甲線18公里處南投縣翠峰至41.5公里處花蓮縣大禹嶺路段，環境溫度在冰點以下，路面結冰機率為中至高，為維護用路安全，下午5時至明天上午7時預警封閉翠峰至大禹嶺路段。

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中區養護工程分局指出，預警封閉期間車輛只出不進，明天清晨視天氣、道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鍊車輛通行，視實際天氣不排除提前管制或擴大範圍至台8線；路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5公噸大小貨車及各類機慢車含大型重機禁入管制路段。

中分局提醒用路人，雪季期間山區路況難以掌握，若非必要請勿前往，行前務必備妥個人裝備與車輛雪鍊並關注氣象預報及交通資訊，預先規劃旅行備案以利因應，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）顯示的交通管制訊息。（編輯：陳仁華）1130124

#大禹嶺
#交通部公路局中區養護工程分局
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