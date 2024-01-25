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重建中心資安標章雙加持 保護職災勞工個資

2024/1/25 11:07（1/25 11:26 更新）
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為確保職災勞工個資安全，職業災害預防及重建中心繼通過國際資安認證後，職災守護APP也獲得經濟部推動的「行動應用App基本資安標章」，保護勞工個資。（重建中心提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年1月25日
為確保職災勞工個資安全，職業災害預防及重建中心繼通過國際資安認證後，職災守護APP也獲得經濟部推動的「行動應用App基本資安標章」，保護勞工個資。（重建中心提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年1月25日
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（中央社記者吳欣紜台北25日電）數位服務快速發展，外部資訊安全威脅也日益險峻。職業災害預防及重建中心今天表示，去年底通過國際資安認證後，「職災守護」App也導入資安標章，能保護職災勞工個資。

財團法人職業災害預防及重建中心發布新聞稿指出，為確保服務對象、職災勞工的個資安全及提升內部應變能力，從2022年4月揭牌成立後，便積極建置與導入ISO27001資通安全管理系統，優化內部資訊設備管理及核心系統資安維運。

重建中心表示，繼去年底通過ISO/IEC 27001資訊安全管理系統（ISMS）國際驗證之後，重建中心為了即時協助職災勞工所開發的「職災守護」App，今年也順利取得「行動應用App基本資安合格證明（MAS標章）」認證，透過行動應用資安聯盟專業合格實驗室檢測，不論是Android或iOS作業系統的安全防護，皆符合資安檢測標準。

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重建中心指出，「職災守護」App建構了多語言介面（繁體中文、英文、泰文、印尼文、越文），且只要開啟GPS定位，就可以快速查詢就近職災認可醫療機構資源與政府窗口，即時獲得最新訊息資訊。

重建中心表示，職災勞工也可透過App提出服務申請，由專人進行一對一服務及轉介，並持續後續的個案進度追蹤，在國際ISO、MAS資安標章雙加持下，也能讓職災勞工安全放心使用。（編輯：管中維）1130125

#職災
#資安
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