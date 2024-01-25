企業先僱後訓房務、地勤 每人每月最高補助1.5萬

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）改善疫後缺工，勞動部推動專案缺工職業訓練試辦計畫，將旅宿房務、清潔員及航空地勤、清艙員納入適用對象，企業只要先僱後訓，將補助企業每人每月最高新台幣1.5萬元。

農曆連假旅遊旺季來臨，業者對房務清潔人員與航空地勤、清艙人員的需求持續增加，勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，企業可以運用「先僱後訓」措施先補足人力缺口，再透過做中學完備所需技能。

發展署表示，發展署訂定「專案缺工職業訓練試辦計畫」已與交通部觀光署及民用航空局完成會商，將旅宿業房務人員、清潔人員及航空站地勤業勤務人員、清艙人員納入適用對象，將補助企業辦理工作崗位訓練。

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根據計畫內容，企業每訓練1人每月可補助1萬2000元，且訓練地點位於特定地區者，補助更提高為每人每月1萬5000元；根據統計，截至112年底有16家企業提出申請，總計僱用110人。

發展署指出，企業若想運用「先僱後訓」措施，都可向發展署各分署申請辦理工作崗位訓練，訓練內容依中央目的事業主管機關提供的課程、時數及師資條件辦理，歡迎有需求的旅宿業者及航空站地勤業者踴躍申請。（編輯：李亨山）1130125