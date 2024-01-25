合歡山仍是冰凍世界 翠峰至大禹嶺夜間封閉

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）合歡山今天仍是冰凍世界，公路局指出，台14甲線南投翠峰至花蓮大禹嶺路段，環境溫度維持冰點以下，結冰不易消融，下午5時至明天上午7時預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺。

寒流影響，合歡山23日降雪創入冬最多，積雪最深達10公分，今天雖然沒下雪，但山區氣溫仍低，路邊、山坡仍可見冰雪，合歡山今天天氣陰，南投縣警察局仁愛分局表示，受雪況、天氣影響，遊客較昨天明顯減少。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，依最新氣象情資研判，省道台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺，環境溫度維持冰點以下，現有結冰不易消融，局部路面結冰機率高，為維護用路安全，下午5時至明天上午7時預警封閉翠峰至大禹嶺路段。

中區養護工程分局提醒用路人，高山天氣嚴峻、變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另外，依今年度合歡山雪季公告事項，下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5公噸大小貨車及各類機、慢車含大型重型機車，禁止進入管制路段。（編輯：郭諭儒）1130125