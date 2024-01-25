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泰越捷取消2月北海道包機 台灣逾900旅客受影響

2024/1/25 19:59（1/26 01:02 更新）
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圖為日本新千歲機場1月人潮。（共同社）
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）泰越捷航空今天表示，2月台北往返北海道的包機，因無法在日本新千歲機場順利加油，將取消包機，台灣旅客約900多人受影響。

泰越捷航空在台灣的總代理是金遠東旅行社，金遠東董事長陶世龍接受中央社記者訪問表示，事實上，這次在市面上銷售的台北往返北海道包機行程，是在泰國的旅遊業者向泰越捷承包，並未透過金遠東申請，但在泰國賣得不理想，泰國的旅遊業者交給台灣旅遊業者販售，台灣約有900名旅客購買。

陶世龍說，新千歲機場無法在泰越捷航空2月從台北飛北海道包機期間，提供加油，所以航班必須取消，建議旅客聯絡原購票旅行社辦理退費。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽說，外籍航空包機航線因許多因素易有變動，選購包機行程產品建議以定期航班或保證成行的包機行程優先，若因航班變動取消或改期，視狀況依旅行契約書辦理。若因不可抗力因素取消，可退費或換團。

泰越捷航空取消台北往返北海道包機，今天稍早有網友在臉書粉專頁面貼出泰越捷航空「航班取消通知」的聲明圖片，內容中文字訊息上面還有公司章。

不過，泰越捷航空傍晚透過金遠東澄清，上午的聲明並非官方發出，公司章是偽造，正調查消息來源，並將採取法律行動。（編輯：陳政偉）1130125

#北海道
#新千歲機場
#陶世龍
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