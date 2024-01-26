護理人力短缺五專盼擴大名額 教部擬推產學專班

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（中央社記者許秩維台中26日電）因應護理人才短缺，專科學校聯盟建議擴大五專招生名額。教育部回應，護理人力短缺主因是職場環境而非培育量，但會研議辦理護理類產學攜手專班，滿足學生邊就業邊進修的需求。

113年全國大專校院校長會議今天在台中市朝陽科技大學舉行第2天議程，上午安排提案討論。專科學校教育聯盟提案，建議教育部擴大五專招生名額，以解決國內護理人力嚴重不足的問題。

專科學校聯盟提案指出，五專是穩定培育護理師的教育系統，根據國家衛生研究院推估，台灣2024年護理師將短缺1.5萬至2.4萬人，如能推行「5+2（五專加二技）」方案並擴大五專招生名額，可增加臨床護理人力，學生也能邊就業邊升學，同時希望在專科學校總量管制內，教育部能准予調整名額至護理科。

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教育部技術及職業教育司司長楊玉惠回應，護理人力短缺主因是職場環境，並非人力培育量不足，衛福部去年9月已提出12項護理人力整備策略計畫，希望將具護理證照的人員留在醫療院所；護理相關團體也建議，護理人才培育應以學士為主，因此五專護理科每年核定名額以不增加為原則。

楊玉惠提到，教育部也在研議辦理護理類的產學攜手專班，希望透過外加名額與醫療院所合作，滿足五專畢業生邊就業邊進修的需求，等大家看到五專護理科學生在就業上真的發揮很大的效益，招生名額的部分可能就有機會再突破。（編輯：管中維）1130126