新型專班招國際生 預計開116班收2120人

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（中央社記者許秩維台中25日電）為擴大吸引國際生來台，教育部鼓勵大學和企業設新型專班，今年1月底將設印尼、越南、菲律賓等3個海外基地；目前新型專班預計開116班、招2120人，以STEM領域開設93班最多。

113年全國大專校院校長會議今天在台中市朝陽科技大學舉行第1天議程，教育部技術及職業教育司司長楊玉惠報告「擴大國際生與僑生來台留用政策」。

楊玉惠指出，台灣的人口紅利將於2028年消失，為達成經濟和每年平均產業成長率3%的目標，累計至2030年需多移入40萬人；而境外生已投入台灣的教育資源，且具與台灣社會有融合經驗，可視為潛在經濟移民，應優先考量留用。

為擴大吸引和留用僑外生，楊玉惠提到，教育部鼓勵學校設立國際專修部，提供華語先修課程，並推動產學攜手合作僑生專班生源擴增計畫、開設產業發展所需領域海青班學位班、鬆綁僑外生留台工作的相關法規。

為擴大吸引國際生來台，楊玉惠表示，教育部鼓勵國內大專和企業共同設立新型專班，由國發基金提供產學獎助金，企業提供生活津貼，國發會也在研議僑外生就讀學士班期間可折抵永久居留年限，且領取國發會發放的產學獎助金者，評點點數會增加，不再受每年以評點制申請工作證配合的額度限制，由勞動部外加採方式辦理。

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楊玉惠提到，教育部會組成招生國家隊，推動新型專班招生工作，預計今年1月底前設置印尼、越南、菲律賓等3個海外基地，至114年完成設立5個海外基地；新型專班將包含學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班、碩博士班等開班類型，開辦領域包括STEM（科學、技術、工程、數學）、金融、半導體領域，每個專班以30人為限。

楊玉惠說明，雖然今年先設立3個海外基地，但新型專班招生不限國別，根據目前預估，新型專班預計開設116班，一般大學和技專各開設58班，總計招收2120人（大學895人、技專1225人），其中STEM領域開93班、半導體15班、金融領域8班。（編輯：李亨山）1130125