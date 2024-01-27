台糖蔗田無人機投放「扭蛋」寄生蜂防害蟲立大功

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（中央社記者曾智怡台北27日電）台糖長期飼養寄生蜂「以蟲攻蟲」，取代化學農藥防治蔗螟等害蟲。為減少人力成本，台糖與農業部、文化大學團隊經2年研究試驗，如今捎來好消息，以無人機投放「扭蛋」狀的蜂球於蔗田，效率較過去人工釘放蜂片大增4倍。

台糖一甲子前就展開「赤眼卵寄生蜂」的生物防治研究，在首次於田間進行大面積的防治測試，獲得顯著成效後，便改以寄生蜂取代化學農藥防治黃螟、條螟及二點螟等危害甘蔗品質的害蟲。

目前台糖在花蓮設有一處寄生蜂飼養中心，約年產15萬至20萬片赤眼卵寄生蜂蜂片。

台糖蔗田共約1萬公頃，具體防治作法是，每月以人工方式將蜂片釘於萌芽後的甘蔗葉片背面，寄生蜂羽化後便會在蔗田間找尋螟蟲的卵，並將自己的卵產於其中，讓後代得以取食寄生卵的營養，而被寄生的卵因此無法孵化成螟蟲，進而達到生物防治的效果，螟害率減少約65%。

不過，手工釘蜂片十分耗時，農業部花蓮區農業改良場助理研究員林立表示，以玉米田為例，一公頃面積需要121片峰片，人工作業要花費1、2小時，因此和文化大學團隊合作開發無人機投放峰球可能。

經過2年研發測試蜂片規格、開縫設計、測試蜂球出蜂率、蜂球封裝設備順暢度，現在改以無人機（不限廠牌）附掛球體投放裝置，輔以農用定點投放應用系統平台，投放蜂球一公頃面積，只需5到10分鐘。根據試驗結果，投放寄生蜂於甜玉米田防治螟蟲，可減少25%至67%的化學農藥使用量。

蜂球靈感來自「扭蛋」，為純紙漿製造，在土壤可自然分解、水滴進不去，每一顆峰球約可供1000個寄生峰「入住」，團隊已申請專利，也實際應用於甜玉米及硬質玉米田，進一步試驗防治效果，後續將進入技轉、商業化階段，目前正與一家廠商接洽中。

無人機投放蜂球於蔗田的效率較人工釘放提升約4倍，台糖表示，考量甘蔗生產期18個月，今明2年將針對防治成效做進一步評估研究，初期相關設備為租用。（編輯：郭無患）1130127