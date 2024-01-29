台南出版37區美食旅遊手冊 盼帶遊客輕鬆玩

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府觀光旅遊局與各區公所合作，匯集各區精選美食及精彩旅遊路線，出版「台南400台南37區美食旅遊手冊」，方便外地遊客依手冊指引，輕鬆暢遊各區美景、並一飽口福。

台南市長黃偉哲上午在永華市政中心舉辦的發表會致詞表示，台南市去年先獲國家地理旅遊雜誌（National Geographic Traveler）肯定，上榜2024年全球最酷景點，今年1月更獲美國有線電視新聞網（CNN）評選為2024年最值得造訪城市之一，2024台灣燈會在台南也獲旅遊業者選定為全球2024年4大亮點活動。

黃偉哲表示，在這3項國際肯定中，台南都是全台唯一入選城市，顯見台南美食及觀光名勝獲國際青睞，台南的好等待大家發掘，從美食跟旅遊最容易入手，此次發行的美食旅遊手冊限量500本，民眾也可經由QR Code直接下載電子版，藉此多認識台南。

黃偉哲指出，今年適逢「台南400」，由台灣燈會打頭陣，還有國際蘭展、台灣文博會及台灣設計展等一系列展演活動，民眾持美食旅遊手冊探索台南美好之餘，還能共襄盛舉「台南400」。

台南市政府觀光旅遊局提供資料指出，自去年3月起與各區公所合作，匯集各區精選美食及旅遊路線，並有豐富景點介紹、台南散步路線（例行性路線12條、預約制路線9條、主題性路線3條）及推薦遊程等資訊，帶遊客輕鬆走讀台南。

觀旅局指出，「台南400台南37區美食旅遊手冊」限量發行500本，為鼓勵低碳遊台南，遊客可至「台南旅遊網」下載手冊電子檔使用。（編輯：黃世雅）1130129