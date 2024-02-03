國教盟肯定校園安檢新制 籲加強司法個案對接

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（中央社記者陳至中台北3日電）校安檢查新制將增列「阻卻違法」事由，教師實施法定管教措施，可免受處罰或調查。國教盟肯定新制可望降低管教疑慮，並呼籲下一階段應加強與司法體系的個案對接。

教育部本月2日召開校園安全諮詢會第2次會議，經歷5個多小時的會議，部長潘文忠會後召開記者會，說明「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」修正草案，預計近期正式發布，春節後的新學期適用。

國教行動聯盟（國教盟）今天發布新聞稿，肯定校安檢查新制有助於完善檢查程序，增加教師採取必要強制措施、避難行為的「阻卻違法」規定，期盼能藉此降低教師管教疑慮。

不過，國教盟提醒，司法與教育體系的對接尚未完成，包括評估個案是否適合返校的機制，相關對接人員是否具備社工、輔導專業，以及如何強化中介整合教育，都仍待政府部門提出方案。同時也應持續補足家庭教育中心、學生輔導諮商中心、學校校安人力。

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國教盟呼籲主管機關應切實檢討家庭教育長期未受重視，以及非行少年（指12歲以上未滿18歲觸犯刑罰法律或有觸犯刑罰法律之虞的少年）輔導機制成效不彰問題，才能修補校安漏洞，預防少年殺人事件再度發生，「避免今日的非行少年，成為明日的成人罪犯。」

教育部長潘文忠昨天接受媒體聯訪時表示，後續將統整這次會議諮詢的意見，在行政院及司法院跨院際會議討論。人力部分也會持續補充，包括增設「副組長」等，會考量學校規模和人力負擔情形，和地方政府再深入研議。（編輯：陳政偉）1130203