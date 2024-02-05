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40年前金龍號浮雕現身公路展 僅展出40天

2024/2/5 13:40（2/5 14:06 更新）
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公路局5日宣布，40年前冷氣客運始祖金龍號的金龍浮雕，將從6日起在「OPEN Highway客隨運轉－幸福公路與客家主題巡展」台北場展出。（公路局提供）中央社記者余曉涵傳真 113年2月5日
公路局5日宣布，40年前冷氣客運始祖金龍號的金龍浮雕，將從6日起在「OPEN Highway客隨運轉－幸福公路與客家主題巡展」台北場展出。（公路局提供）中央社記者余曉涵傳真 113年2月5日
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（中央社記者余曉涵台北5日電）公路局今天宣布，40年前冷氣客運始祖金龍號的金龍浮雕，從明天起，在「OPEN Highway客隨運轉-幸福公路與客家主題巡展」台北場展出，僅展出40天。

公路局表示，金龍號是台灣第1個冷氣客運車，是1970年向日本原裝進口30輛日野（HINO）的客運車，陸續以朋馳Mercedes-Benz、五十鈴等品牌充替金龍號，當時為配合觀光發展旅遊，並提升金馬號服務規格而創辦，車上有金龍小姐為旅客介紹沿途的風光，每車座位35個，均為坐臥兩用椅，早期行駛在台北、台中、高雄、台東及日月潭、天祥、墾丁等旅遊地區，至1980年代停駛，改由中興號行駛。

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公路局指出，金龍號的車身綴有一條金龍，因而得名，其姿態雄偉，為許多人的共同時代記憶，即日起至3月29日止（除2月8日至2月11日休館）將在台灣公路博物館展出。

公路局指出，「客隨運轉」展覽，展出公路如何帶動台灣經濟、旅遊「運轉」，並乘載人與文化，促成族群遷徙流動，包含許多客家族群從西部台3線來到東部台9線開拓新天地，尋求「轉運」的精彩故事。（編輯：陳政偉）1130205

#公路局
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