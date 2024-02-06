春節疏運雙鐵加開 提早訂位取票確保行程順暢

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（中央社記者余曉涵台北6日電）農曆春節連假即將開跑，雙鐵疏運方面，高鐵總共加開461班次列車，台鐵加開256班次列車。高鐵提醒，已經訂票旅客可提早取票，以節省寶貴時間。

農曆春節連假將在8日開始，根據交通部統計，今年春節期間，高鐵共加開461班次列車（南下246班、北上215班），總計10天提供1875班次；台鐵疏運期間全線加開各級列車總計256列次。

由於農曆春節旅客眾多，台灣高鐵今天發布新聞稿表示，截至上午8時止，已有111萬6000人次完成訂票。高鐵提醒，已購買對號座車票的旅客，可先利用站外通路，如台灣高鐵「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）以及全國超過1萬家的高鐵合作便利商店，提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省寶貴時間；而尚未購票的旅客，建議先查詢高鐵網站首頁公告「疏運期銷售資訊」。

高鐵指出，春節疏運期間，共規劃12班跨日車次（最晚至凌晨0時30分抵達端點站），以加強服務旅客，請預先安排到站後的轉乘接駁，確保行程順暢。

對於搭乘自由座旅客，高鐵表示，可先使用「T-EX行動購票」App，購買當日自該站出發的自由座車票，付款完成後即可直接掃描QR code進站搭車，免去排隊購票時間，乘車時請先透過車站內的旅客資訊系統查看自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導依序乘車，且不可佔用對號座座位；如遇搭乘人數較多時，將嚴謹審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立。

高鐵表示，春節期間同步擴大台中以北區間自由座運能，於假期前的南下2月7日下午1時至晚間7時、2月8日小年夜上午8至下午5時、2月9日除夕上午9至下午3時，以及北上2月12日初三下午1至晚間8時、2月13日初四和收假日2月14日的上午8至晚間8時，南港至台中區間列車均配置8節自由座車廂。

高鐵強調，疏運期間視人潮狀況機動啟動管制措施，如優先讓對號座旅客進入閘門內付費區以便準時搭車、引導自由座旅客依照目的地分流搭乘直達車/非直達車、管控自由座旅客進站人數等。

高鐵企業官網上也將即時更新「車站人潮資訊」燈號，若某站已啟動自由座人潮管制，則會顯示黃燈或紅燈，並於企業網站首頁頂端同步顯示。（編輯：唐聲揚）1130206