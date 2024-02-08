春節期間防堵假訊息 LINE查證平台不打烊

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（中央社記者吳家豪台北8日電）近年假訊息大舉入侵LINE與Facebook（臉書）等社群平台，民眾在春節期間如果發現可疑訊息，擔心受騙上當，可以轉發到24小時不打烊的LINE訊息查證官方帳號，無論文字、網站連結或文字型圖片，都可以查核真偽。

通訊軟體LINE於2019年啟動數位當責計畫，與專業查證機構及行政院合作，展開「LINE訊息查證」服務。截至2023年底，LINE訊息查證官方帳號好友數超過83萬個，累計總舉報訊息數超過17萬筆，舉報人次也超過69萬人次，儼然已成為台灣最大的事實查核平台。

LINE台灣公共關係部資深總監廖婉寧接受中央社記者採訪表示，數位當責計畫起初針對錯假訊息，從2023年開始，數位平台上常發生的濫用情況，LINE都可以主動掃蕩或防制。去年除了錯假訊息之外，還有詐騙、兒少網安等，都是值得關注的議題。

談到可疑訊息趨勢，廖婉寧分析，有點像經濟學的市場供需，民眾在乎什麼，就會出現什麼樣的假訊息。例如當民眾想找免費貼圖下載或關心投資趨勢，就會出現相關的假訊息，甚至去年大紅的人工智慧（AI）也被當成假訊息主題。「網路服務的濫用者也很精明，要找到民眾眼球，也要跟上時事。」

至於民眾使用LINE訊息查證通常多久可以收到回覆，廖婉寧解釋，如果是先前已經查證過或比較簡單的議題，會比較快收到回覆；有些比較複雜或牽涉單位比較敏感的議題，例如軍事或國防，與LINE合作的查核人員必須很謹慎查證，需要較長時間。回覆結果有3種類型，包含「事實」、「部分事實」和「不實」。

除了文字訊息或連結之外，如果LINE用戶收到可疑的文字型圖片，也可以傳到LINE訊息查證官方帳號來查核真偽，以因應日漸增加的假圖問題。

廖婉寧表示，LINE訊息查證去年導入光學字元辨識（OCR）功能，可將圖片上的文字擷取下來，讓查核人員進行整張圖的訊息查核，能讓用戶上傳可疑的文字型圖片，拓展查核的訊息格式。

至於未來將加強哪些功能，廖婉寧說，為了更快圍堵假訊息，未來會根據台灣用戶需求，持續優化訊息查證功能。（編輯：張良知、潘羿菁）1130208