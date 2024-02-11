初二省道車多 預估觀光景點、廟宇周邊湧走春人潮

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（中央社記者曾以寧台北11日電）今天是大年初二回娘家日子，公路局表示，上午部分省道已出現車潮，預估今天走春人流湧現，前往觀光景點與廟宇周邊道路將有車多或壅塞情形。

今天是大年初二，春節連續假期第4天，交通部公路局發布新聞稿表示，台9線蘇花公路南向、台74線大里至霧峰路段東向、台74線快官路段西向、台61線龍井至中彰大橋路段南向、台1線水底寮路段至嘉和路段南向等，已出現車潮。

公路局並預估，今天走春人流湧現，前往觀光景點與廟宇周邊道路將有車多或壅塞情形，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等。

昨天初一路況，公路局表示，受返鄉及長程出遊車流影響，相較前一日交通量有顯著增加，除台9線蘇花公路南向、台64線中和交流道路段有車多壅塞情形，省道路況大致順暢良好。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛4957班次，疏運7萬8787人，疏運人數較去年同期增加14.7%；東部國道客運路線共計行駛1279班次，疏運2萬1263人，疏運人數較去年同期增加24.8%。

公路客運部分，公路局已請客運業者於春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

公路局將持續監控路況並進行疏導措施，並建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。（編輯：陳仁華）1130211