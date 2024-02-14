用美食攬客 3國籍航空機上皆有米其林飄香

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）近10年前，長榮航空率先在台灣推出米其林餐飲上機，原本只提供商務艙旅客，後來其他艙等旅客也有口福，現在華航及星宇航空也都在機上安排米其林餐飲，盼用美食吸引旅客。

長榮航空是台灣最早將米其林餐飲安排上機的國籍航空，自2015年開始與來自京都米其林三星殊榮的餐廳主廚中村元計合作，月月推出新的主菜，讓商務艙旅客能在高空享用全新米其林三星的京都懷石料理。

例如2024年第1季，台北飛往大阪、東京、巴黎、慕尼黑、舊金山的皇璽桂冠艙、桂冠艙旅客新主菜，1月是「鮭魚柚庵杉板燒蝦丸」，2月「鱸魚道明寺揚雲餡煮豆腐飛龍頭」，3月「鯖魚味噌煮小松菜半月蘿蔔」。

長榮航空2022年10月首航米蘭時，首邀4度獲米其林一星餐廳榮耀的主廚Paul Lee李皞設計專屬菜單，去年首季李皞為長榮航空再於洛杉磯、紐約及米蘭航線的商務艙旅客打造的創新義式料理，以義大利的傳統燉肉為靈感，推出主菜「義式燉牛肉紅椒黑蒜鯷魚青醬」。

2023年6月，長榮航空邀連續4年獲得米其林推薦與入選餐廳的「与玥樓」頂級粵菜行政總主廚許文光，為美國航線設計精緻粵菜，皇璽桂冠艙喝得到加入珍貴的蟲草花及花膠湯，豪華經濟艙旅的主菜是「頭抽蝦籽香蔥麵」，經濟艙吃得到「廣式臘味蔭油炒飯」。

2022年下半年COVID-19（2019病毒疾病）防疫有成，台灣國門逐步解封，華航12月與蟬聯2年米其林綠星的陽明春天餐飲品牌合作，打造全新「空中旅人純淨蔬食」機上餐，也寫下首次米其林綠星餐點高空上菜的紀錄。

「空中旅人純淨蔬食」餐點各艙等都提供，商務艙以春天盛合沙拉揭開序幕，包含特製水果莎莎山藥細麵、黑豆胡麻秋葵、松子味噌黃瓜及橙蜜香蘋石蓮花等繽紛前菜；主菜打破以往中式素食料理烹調思維，以松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排；湯品是首烏養生湯。

豪華經濟艙以水果莎莎松子味噌黃瓜與橙蜜香蘋秋葵為前菜，搭配經濟艙4種隨機主菜如紅醬植物肉貝殼麵、白醬植物排藜麥飯、咖哩杏鮑菇燴飯及紅燒植物肉薑黃飯。

華航在2023年4月，與當時台灣唯一的米其林三星君品酒店頤宮中餐廳合作，推出「高空三星私房食藝」機上餐點，台灣出發的歐洲、美加長程航班各艙等都吃得到。

華航「高空三星私房食藝」在豪華商務艙的菜色，主菜首波推出「芋頭鴨絲米粉」，為頤宮經典私房推薦菜，主菜還可另選頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」；豪華經濟艙主菜選用荷葉臘味蒸雞飯，經濟艙旅客則能享用蔥薑滑雞煲飯。

星宇航空2023年12月與米其林三星餐廳Tairroir（態芮）合作，由米其林三星的主廚何順凱為頭等艙設計5道有台灣味的新潮法式料理；前菜「龍是為著你」龍蝦沙拉；「鱔解人意」發想自台南鱔魚意麵及塔可餅；主菜「不哞而何」以澳洲和牛頰沾沙茶雷莫拉蛋黃醬；甜點「莓海羅盤」由薑及黑糖製成的磅蛋糕，搭配酸甜草莓與羅勒冰沙；為頭等艙蔬食旅客「星昂栗宇」主菜，栗子塔搭配黑松露菜捲，無肉料理同樣驚豔味蕾。（編輯：陳清芳）1130214

星宇航空112年12月與米其林三星餐廳Taïrroir態芮合作，由米其林三星的主廚何順凱為星宇頭等艙設計5道有台灣味的新潮法式料理。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月14日