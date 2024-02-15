四技二專技優保送2/19報名 至多填50個志願

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（中央社記者許秩維台北15日電）113學年四技二專技優保送入學共20校參與招生，提供493個名額，不採計統一入學測驗成績，2月19日起受理報名，通過資格審查的考生，至多可填50個志願。

技專校院招生委員會聯合會新聞稿指出，高中畢（結）業或具同等學力的學生，於高中入學後取得國際技能競賽、全國技能競賽、全國高中技藝競賽等符合技優保送入學簡章規定的各項技藝技能競賽優勝名次者，皆可報名。

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113學年四技二專技優保送入學管道有20校、152系科（組）或學程參與招生，提供493個名額，技優保送入學不採計四技二專統一入學測驗成績，2月19日上午10時至2月22日下午5時期間受理網路個別報名，考生還須以快遞或限時掛號郵寄報名資格審查資料。

技專校院招生委員會聯合會表示，資格審查結果將於2月29日開放查詢，通過資格審查的考生在繳交報名費後，可於3月11日起透過網路登記志願，最多以50個志願為限，分發時先依類別排名順序，再按考生志願序先後分發，3月19日公布放榜結果。（編輯：李亨山）1130215