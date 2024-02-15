長榮羽田飛松山孕婦機上臨盆 4醫師協助接生

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）長榮航空表示，今天羽田-松山BR189班機在飛行途中，1名孕婦在空中出現臨盆反應，經由機上4名醫師旅客與全體空服員協助，於機上順利產下1名男嬰。

長榮航空發布訊息表示，得知機上有孕婦出現臨盆現象時，緊急通報松山機場取得優先降落權，並安排救護車待命，班機在下午1時11分降落松山機場後，立即派員陪同母子送往醫院，母子均安。

根據長榮航空公告的搭機規定，不接受單胞胎懷孕36週以上（距離預產期4週以內）或多胞胎懷孕32週以上的乘客及生產後7天內的產婦搭機，對於單胞胎懷孕，懷孕28週至35週又6天（距離預產期12至4週）；或多胞胎懷孕，懷孕28週至31週又6天（距離預產期12至8週）的乘客，需由其主治醫師於搭機前10日內，填具長榮航空的適航證明（MEDIF），同時於起飛48小時前完成預訂，經長榮航空醫師同意後，才可搭機。

至於今天在機上臨盆的婦人懷孕幾週，或是否有填適航證明，長榮航空並未說明。（編輯：管中維）1130215