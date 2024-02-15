孕婦長榮機上產子 台大醫：28週以下恐高風險

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）長榮航空今天1架從羽田飛松山班機，飛行途中有孕婦在機上分娩。台大醫師表示，若懷孕28週以下恐有相當風險，且適航證明並非醫院正式文件，無法保證孕婦不會在機上生產。

長榮航空1架從日本羽田機場飛回台灣松山機場的班機，在飛行途中發生孕婦緊急生產意外，所幸母子均安。台大醫院婦產部主治醫師施景中接受媒體電訪指出，在飛機上生產，當然有一定風險，過去多數案例都是較大週數，如懷孕35、36週，風險通常不會太高。

若是28週以下，施景中直言，這種情況「就很拚」，新生兒可能會出現呼吸窘迫等狀況，且飛機上緊急設備不足，也沒有專業醫護，生產風險更高；飛機上的氣壓改變應該不是誘發早產原因，早產有時與感染相關，但多數並無明確原因，也沒有前兆，難以預作準備。

目前多數航空公司要求孕婦搭機要出具適航證明，施景中表示，底限大多是不要超過35週、36週，因為有提早生產的可能，航空公司多半會以安全理由阻擋搭機，而台灣出國或回國生產的孕婦不少，主要落在32週或33週左右。

若不得已在機上產子，施景中說，只要注意適當保暖，不要讓孩子掉到地上受到外力創傷，大多的狀況只要航程不遠，落地再處理都還來得及，不至於對孩子有不好的影響。

但他也坦言，許多婦產科醫師不願意開具適航證明，那並非醫院格式，只是寫心安的，如同逼醫師畫押，最多只能證明這名孕婦現在坐飛機不需要有人照護，下一刻會不會早產無法保證，開立證明形同挖坑給自己跳，萬一開了證明，孕婦又在機上生產，回頭可能還來要求賠償。

根據長榮航空公告的搭機規定，不接受單胞胎懷孕36週以上（距離預產期4週以內）或多胞胎懷孕32週以上的乘客及生產後7天內的產婦搭機，對於單胞胎懷孕，懷孕28週至35週又6天（距離預產期12至4週）；或多胞胎懷孕，懷孕28週至31週又6天（距離預產期12至8週）的乘客，需由其主治醫師於搭機前10日內，填具長榮航空的適航證明（MEDIF），同時於起飛48小時前完成預訂，經長榮航空醫師同意後，方可搭機。

至於今天在機上臨盆的婦人是懷孕幾週，或是否有填適航證明，長榮航空並未說明。（編輯：管中維）1130215