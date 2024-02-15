新北平溪天燈主燈亮相 2/24雙龍搶珠展現特色

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市府今天公布2024平溪天燈節主燈造型，17日平溪場主燈「台灣、世界、龍、虎」4盞造型燈。24日十分場主燈為「雙龍」及「龍珠」造型，屆時將形成「雙龍搶珠」有趣戲碼。

市府觀旅局今天舉行記者會表示，平溪天燈節將於17日在平溪國中舉行，24日於平溪十分廣場舉辦。

製作天燈資深師傅胡民樹在平溪國中活動中心公布2場次的主燈，他以「台灣、世界、龍、虎」及「雙龍」形象，同時製作6盞20呎天燈迎接龍年，主燈將伴隨百盞天燈齊飛。

他說，「台灣、世界、龍、虎」，以台語諧音寓意「台灣、世界都好」，將於17日由貴賓們一同施放至高空。外型分別是台灣造型天燈、地球造型世界天燈、俏皮可愛龍天燈與老虎天燈。

24日十分場，則將同時施放2盞「龍」造型主燈，及「龍珠」造型燈，形成「雙龍搶珠」畫面。觀旅局說，「龍」造型蘊含著祝福民眾「舞龍迎春」「龍瑞雲天」等吉祥祈願。

觀旅局說，欲參與施放天燈活動的民眾，可於活動當天上午10時30分，在會場領取天燈施放券，於指定時間集合完畢。施放券發完為止。（編輯：方沛清）1130215