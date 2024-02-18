中油19日起汽油漲4角柴油降1角 95無鉛每公升30.9元

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（中央社記者曾智怡台北18日電）中油油價平穩雙機制續行，19日凌晨零時起汽油價格調漲新台幣0.4元、柴油調降0.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升價格調整為30.9元。

調整後零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.4元、95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升26.9元。

中油表示，因石油輸出國組織（OPEC）看好今明2年用油需求成長、以色列與哈瑪斯停戰談判陷入僵局等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲3美元，新台幣兌美元匯率貶值0.038元，國內油價依公式計算漲幅為3.11%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.2元及3元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.5元及2.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

中油指出，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.8元及3.1元，國內汽油實際每公升價格調漲0.4元、柴油調降0.1元。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.8元及3.1元均由台灣中油吸收，民國113年累計至1月底止，共吸收約9.97億元。（編輯：蘇志宗）1130218