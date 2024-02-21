南高屏亮高溫燈號 台南玉井37.7度

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署今天下午針對南高屏地區發布高溫資訊，截至下午2時許，以台南玉井攝氏37.7度最高；氣象署說明，由於今天偏南風，帶來暖空氣，加上內陸風弱，因此易出現高溫。

中央氣象署今天下午更新高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；高雄市、屏東縣為黃色燈號，氣溫達36度以上。

今天截至下午2時許，氣溫以台南玉井37.7度最高，其次為屏東縣萬巒鄉37.1度；前10名高溫皆在南高屏地區，都達36度以上。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天吹偏南風，帶來偏暖的空氣，因此南部地區普遍氣溫偏高；沿海雖然有強風，但內陸風力偏弱，近山區又會再高一些。

黃恩鴻表示，玉井今天37.7度暫為今年最高溫，不過玉井站為自動測站，因此不列入正式紀錄；若以人工測站而言，2月台南最高溫的歷史排行，台南測站今年仍在第5名，截至目前為31度；前4名分別為2001年32.1度、2005年2月17日的31.6度、2005年2月16日31.3度、2005年2月15日31.2度。（編輯：李亨山）1130221