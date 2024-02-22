北台灣29場校園徵才接力展開 首場25日台大登場

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）勞動部勞動力發展署今天表示，因應年後轉職潮及畢業季求才需求，北基宜花金馬分署與轄區內27所大專院校合作，接力舉辦29場徵才活動，首場25日在台大登場，將釋出600多個職缺。

因應年後轉職潮以及畢業季求才需求，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發布新聞指出，攜手轄區內27所大專校院，將開啟29場校園徵才接力活動，共計超過1400家廠商參與，釋出6萬多個就業機會。

首場25日在國立台灣大學校園舉辦，勞動力發展署北分署說明，參與廠商包含台積電、台灣三菱化學、台灣永光化學工業、欣興電子、保瑞藥業、永信藥品、南寶樹脂等51家，釋出600多個職缺。

接著3月20日在國立台北大學舉行，計有合作金庫、玉山銀行、宏碁集團、明基佳世達集團、崇越集團、KPMG安侯建業等72家廠商參加，釋出6300多個職缺。

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然後是3月21日的場次，地點在國立台北科技大學，共邀請台塑企業、鴻海精密、友達光電、微星科技、東元電機、中科院、永豐餘等廠商共同舉辦，將提供1萬2000多個職缺，月薪上看新台幣8萬元。

勞動力發展署北分署彙整說明，3月到5月，接力登場的場次包含國立台北大學、國立台北科技大學、國立台灣科技大學、台北醫學大學、國立東華大學、文化大學、輔仁大學，以及世新大學等場次，呼籲青年多加利用，相關資訊可洽北分署轄區各就業中心及青年職涯發展中心，或上台灣就業通查詢。（編輯：陳政偉）1130222