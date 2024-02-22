高中職學生比黃金交叉 家長團體籲加強職涯探索

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（中央社記者陳至中台北22日電）過去台灣就讀高職的學生較高中多，但受少子女化影響，到108學年度出現「黃金交叉」，高中人數已超過高職。家長團體呼籲加強職涯探索，並與技專招策會合作，預計全台舉辦15場宣導。

台灣在40多年前，高職、高中學生數比是7比3，但隨著少子女化趨勢，以及家長觀念的影響，兩者占比在近年已呈現1比1，在108學年度，就讀高中（普高）人數首度超過高職（技高）。

全國家長團體聯盟有感於許多家長對技職瞭解不多，在引導孩子升學時，往往先選擇高中，而放棄選擇高職，因此和技專校院招生策略委員會合作，預計3月底開始，在全台舉辦15場「技專多元入學家長宣導說明會」，讓家長瞭解後續升學管道及職業進路。

「只要有一個家長聽了宣導後，不要阻擋孩子去選技職，就值得了。」全家盟理事長蕭東原以自己的孩子為例，國中時讀的很辛苦，但進入高職後，在強調動手做的教學下，表現越來越亮眼，顯見職業探索的重要。

基隆市學校學生家長會聯合會前總會長黃忠賢表示，台灣機械製造在世界數一數二，很多人才都是從技職體系出來，但近年因為社會改變，讀技職的人漸漸減少，近年已和高中呈現1比1，讓人相當擔心。畢竟專業技術人才，需要靠國家自己來培養。

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技專招策會執行長李嘉紘指出，因為少子女化和家長觀念，高職學生人數已慢慢被高中追過。希望透過宣導，讓更多家長瞭解技職重視動手做的教學模式，許多課程都非常貼近業界，有助於接軌就業。

新北市中小學家長協會輔導理事長梁子緒表示，許多家長對孩子讀技職非常憂慮，不知道未來發展會如何。他認為技職體系要與國中小有更多的互動，透過面對面說明，讓家長對技職有更多的瞭解。（編輯：陳政偉）1130222