健保署將修DET 最快上半年法規預告

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（中央社記者曾以寧台北26日電）衛福部健保署長石崇良今天表示，藥界普遍仍認為全民健康保險藥品費用分配比率目標制（DET）有其必要，但細節內容須調整，將修正執行內容，預估最快今年上半年進行法規預告。

健保藥價4月起調整，藥師公會理事長黃金舜擔憂老藥砍價讓廠商不生產，半年後恐現缺藥潮。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良接受媒體電訪說明，藥品供應有多因素影響，可能是原物料、工廠製程、換廠商、藥證到期等問題，不是一味都連結到藥價問題，這樣恐過度簡化；過去1年通報可能有短缺供藥的狀況，統計下來是受藥價影響的非常少，多數是受原物料供應不穩影響。

健保署自民國102年起試辦DET方案，預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍。石崇良說，沒有實施DET之前，藥價調整幅度比現在還要大，因此自民國102年開始試辦DET至今。

石崇良說，時至今日，DET確實有些機制需要調整，去年有找藥界討論過這個議題，並開始不斷與各界溝通，藥界普遍認為DET有其必要性，但細節內容上也確實有些地方需要調整，預計將對DET進行內容修正，最快今年上半年對外說明並進行法規預告。

每年藥價調整，石崇良指出，會依據實際從市場調查到的藥品採購價格，與健保署支付藥價差，依法辦理調整；但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後、俄烏戰爭期間，受全球通貨膨脹影響，今年藥價調整，對於基本藥物、過去1年內有通報過原物料短缺等狀況的藥品，多數都沒有調整，今年整體調幅也低於歷年平均。

黃金舜指出，有藥廠因價格不敷成本，有意退出生產。石崇良說，自上週公告新藥價後，目前未收到任何相關訊息；國內慢性病用藥，多數是已過專利期的老藥，也有多種學名藥可供使用，且發布藥價後，也同時提醒業者，若認為不敷生產成本，可在3月8日前檢具資料提出申覆。

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對於地板價藥品，石崇良說，錠劑、水劑、膠囊等，在法規中個別都有地板價保障，各醫院議價則各有不同，是否統一採購，過去沒有先例，會需要再研究討論，如何避免藥費過低，影響製藥品質。

至於黃金舜指藥價申覆可能暴露其他藥品生產成本，藥廠因而不願申覆。石崇良說，若藥廠認為價格與現行成本有落差，可以提出申覆，過去也有提高藥價先例，大家是在互信基礎上討論，不要資訊不透明不公開，對繳納保費的全國民眾，也應負起資訊公開責任。（編輯：管中維）1130226