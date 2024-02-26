藥師公會：老藥砍價廠商恐不生產 憂半年後缺藥

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（中央社記者曾以寧台北26日電）健保藥價4月起調整，藥師公會全聯會指出，老藥砍到地板價恐讓廠商不願再生產，估最快半年後恐有缺藥潮；建議這類藥品改由健保署統一採購，避免廠商因利潤不足退出生產。

衛福部健保署上週公布今年4月起調整健保藥價，其中調降4551項，1年可節省新台幣55.3億元；這次調整藥價品項雖然再度創史上最少，金額卻並非歷年最低。減少的藥價支出未來將挹注於新藥。

藥師公會全聯會理事長黃金舜今天接受媒體聯訪表示，缺藥項目中新藥僅占7%，超過專利期15年的老藥占比則有93%，這些老藥的情況卻令人擔心。

黃金舜說，假設1款老藥原健保核定價格為10元，醫院端再與藥廠議價到6元以賺取利潤，健保署隔年可能再依此議價結果砍下4元，醫院便會轉向其他廠商生產、有利潤的同款老藥，如此健保藥價一年砍一次、醫院藥價再砍一次，最終如核定地板價為2塊錢，經與醫院議價，藥廠可能僅能拿到8毛錢，難有利潤可賺。

「這就是為什麼氧化鎂在台灣有5張藥證，但現在願意生產的只有1家」，黃金舜說明，雖然健保藥價有申覆機制，但實際上會申覆的只有原廠藥商，因資源較雄厚、藥品單價也較高；超過專利期的學名藥，反因申覆要提交生產成本分析，可能同步暴露其他藥品生產成本，因此藥廠多不願意冒險申覆，乾脆停止生產。

黃金舜指出，已經有廠商反映，正在生產的13項藥品中有9項打算停產，目前砍藥價雖不會立即反應，但預估最快半年內，會出現缺藥問題，屆時藥局在供貨最末端，根本措手不及，呼籲健保署應該未雨綢繆。

至於可能解方，黃金舜說，因健保署都有統計全台各種藥品用量，加上每年用量差異不會超過10到20%，因此對於已經到地板價的藥品，建議可以直接由健保署精算用量、統一採購，減少藥價差，至少保障藥廠有喘息空間，願意繼續生產。（編輯：陳政偉）1130226