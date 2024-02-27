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竹縣校園1對領角鴞呆萌現身 師生驚喜盼誕下寶寶

2024/2/27 13:58（2/27 14:11 更新）
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新竹縣政府27日說，有2隻保育類動物領角鴞選擇棲息在新豐國中校園內樹梢，大大的眼睛和圓滾滾的身形，模樣十分呆萌，在校方與農業處保育人員宣導下，師生安靜觀望領角鴞，避免打擾。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年2月27日
新竹縣政府27日說，有2隻保育類動物領角鴞選擇棲息在新豐國中校園內樹梢，大大的眼睛和圓滾滾的身形，模樣十分呆萌，在校方與農業處保育人員宣導下，師生安靜觀望領角鴞，避免打擾。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年2月27日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣府今天指出，有2隻保育類動物領角鴞選擇棲息在新豐國中校園內樹梢，大大眼睛及圓滾滾身形，模樣十分呆萌，在校方與農業處保育人員宣導下，師生遠遠觀察，避免驚擾，將入繁殖期眾人也盼在此誕下寶寶。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新豐國中校園出現1對嬌客，是2隻保育類動物領角鴞於校園內樹梢棲息，被學生發現；領角鴞大大眼睛及圓滾滾身形，樣子很可愛，讓師生們又驚又喜，也利用課餘時間抬頭尋找領角鴞蹤影。

縣府表示，這對領角鴞初步判斷應是成鳥，身上未有受傷情況，應是因校園內樹木環境幽靜隱密，吸引領角鴞棲息，而保育科人員也向學校宣導，遠遠並安靜觀望領角鴞，避免打擾。

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縣府指出，學校團隊對於環境生態的維護良好，也讓領角鴞選擇來這裡棲息，接下來將進入繁殖期，也期盼領角鴞在此誕下寶寶。

據農業部資料，領角鴞為保育類野生動物，屬台灣特有亞種，成鳥體長約25公分，腹部密布褐色斑點與黑色縱紋，頭上有1對豎起來時很像貓咪耳朵的角羽，為角鴞屬貓頭鷹特徵，喜棲息在低海拔闊葉林中，生活環境與人類接近。（編輯：陳仁華）1130227

#新竹縣政府
#農業部
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