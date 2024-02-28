前消保官靳邦忠出書購屋寶典 集2千例保障權益

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）房產熱衍生不少消費購屋糾紛，曾對炒作紅單祭出全國首張罰單新台幣120萬元的前消保官、消基會委員靳邦忠彙整2000例出版「購屋寶典」一書，公開聰明購屋的自保之道。

靳邦忠曾任新竹縣消保官，竹北房市熱卻發生竹北天坑案，當地房價高漲，購屋糾紛不斷；靳邦忠告訴中央社記者，2020年他再度回任消保官，便遇上竹北漏夜排隊購買紅單事件，在全國關注行政機關如何處置時，他就引用「消費者保護法」開出國內第一張炒作紅單罰款、重罰120萬元。

他指出，接下來要求抑制房價、健全房市交易制度等落實居住正義的呼聲湧現，促使政府推出處罰紅單轉售、強制預售屋實價登錄、禁止契約轉讓及重罰炒作等措施，此期間發生的許多事件，幾乎都在他職務所轄地區，因此他決心彙整經手處理的2000件購屋糾紛，撰寫「購屋寶典」一書，盼幫助消費者聰明購屋不踩雷的自保之道。

靳邦忠先是費時1年構思大綱細目，再花8個多月撰寫各章節的實例，當中也包含500多個法院重要判決案例與行政處分摘要，幫助消費者了解問題癥結所在。

舉例來說，針對購屋發現坪數縮水案件，他建議，消費者買賣房屋時務必保留物件原始調查資料，簽約時要求經紀人、地政士當場將權狀上的面積單位「平方公尺」換算成坪數，並記載在契約上，確保日後發生糾紛時有實證可查、據以求償。他主張國內日後應改採平方公尺制，跟國際接軌。

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靳邦忠說，全書由「預售屋與紅單買賣」起始，「不動產消費爭議解決機制」為末章，就房市交易中所涉及消費資訊揭露、不動產說明義務、要約與斡旋、廣告不實、定型化契約、保固、驗屋與現況交屋、商品責任、貸款與履約擔保、停車位、公設、凶宅、嫌惡設施、二次施工與違章建築、住宅特殊商品、危老與都更等重大議題，分門別類撰寫成16章專文。

他指出，此書不僅書展上熱銷，還有人一口氣就購買近200本，可見房市熱引發購屋糾紛的潛在風險，確實讓許多消費者不安，急需有工具書輔助保障權益，他期望這本自己費心彙整的「購屋寶典」能扮演不動產百科全書的角色，幫助消費者保障自身權益。（編輯：李亨山）1130228