8旬翁無痛血尿持續半年 2.5公分腎結石惹禍

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）1名80歲老翁持續半年無痛性血尿，赴醫院檢查才知是右側腎盂有1顆2.5公分結石惹禍，無奈經藥物治療卻依舊血尿，最後聽醫師建議軟式輸尿管鏡處置，結石清乾淨，也不再血尿。

這名老翁的結石經驗，可能是不少台灣民眾的縮影，國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛向媒體說明，台灣地處亞熱帶，是結石好發地區，約每10人就有1人，尤其好發於30至50歲。

蔡樹衛說，結石病人在治療後，若沒有做好預防，5年內復發率高達50%至60%，這名80歲老翁就有結石病史，結石原因研判與老翁個人體質及患有心臟病不適合多喝水有關。老翁的血尿並不是因感染或腫瘤，就是由這顆2.5公分的腎結石造成。

蔡樹衛表示，一般腎結石通常沒有症狀，當出現疼痛、反覆感染及血尿、持續變大或影響腎功能等狀況，就要儘快就醫。目前臨床治療小於0.5公分結石，如無尿路感染或阻塞可自行排出；若結石介於0.5至2公分，可考慮體外震波碎石術；結石超過2公分，則多數需以手術開刀取出。

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若結石超過2公分的患者長期服用抗凝血劑，擔心手術出血風險，蔡樹衛說，軟式輸尿管鏡沒有傷口，經由尿道進入體內，以雷射將結石打成粉末，就可隨著尿液排出。這並非所有患者都適合，須經專業醫療團隊評估心肺功能及輸尿管狀況，而且民眾得自掏腰包使用。

雖然近期仍有低溫來襲，但隨著春去夏來，蔡樹衛提醒，夏天氣溫高、流汗多、尿量少，夏天結石發作病人是冬天的3至5倍，除非病人有心臟病或腎臟病外，不然建議民眾每天補充2公升水分，多運動幫助代謝，少吃鹽、少吃肉、少喝咖啡及茶，避免結石纏身。（編輯：管中維）1130301