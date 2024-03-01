國道服務區總營收50.9億創新高　清水蟬聯冠軍

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（中央社記者余曉涵台北1日電）交通部高速公路局今天表示，112年國道服務區整體營業額總收入達新台幣50.9億元，創下歷史新高，其中年度營業額冠軍仍是清水服務區。

高公局發布新聞稿表示，去年受惠出遊潮以及7個連續假期，帶動整體營收成長，112年整體營收首度突破50億元大關，超過105年的41.67億元，除了古坑、南投正在裝修施工外，其他13個服務區營收都創下歷史新高。

高公局指出，112年各服務區排名最高是清水7.61億元，第2至4名是關西5.5億元、西螺5.11億元、泰安4.99億元，都是首度突破或接近5億元，而第5名的東山，也是超越往年3億元等級，來到4.4億元。

高公局表示，各服務區112年營收均提升至億元以上，包含因五楊通車影響營業額的中壢1.31億元，唯一處於平面道路的石碇1.32億元，及位處國3末端的關廟1.48億元。

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客單價方面，已經連續3年成長，由110年144元、111年155元增加到112年為159元，第1名仍是由一站購足東部知名伴手禮的蘇澳服務區奪冠，而第2、3名則是清水及南投。高公局分析，主要是以旅遊客群為主，民眾出遊後購買在地特色伴手禮，衝高客單價。

高公局表示，若以月份來看，「最高月份」是1月的5億7807萬元，「整體單日最高」是1月24日大年初三4295萬元，「單一服務區單日最高」則是清水服務區大年初二677萬元，均顯示春節期間出遊或返鄉的車潮人潮帶來國道錢潮。（編輯：管中維）1130301