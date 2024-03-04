教育部博士獎學金計畫月領4萬 113學年補助1200人

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（中央社記者許秩維台北4日電）教育部今天表示，博士獎學金計畫預計113學年起實施，每月由教育部補助新台幣2萬元、學校及企業共同補助2萬元，首年預計補助1200人。

中央研究院院長廖俊智去年對高教人才斷層危機提出建言，並提到學生就讀博士班的意願明顯不足，就讀期間的獎學金與業界薪資差異大是其中一個原因。

教育部因此研擬結合職涯發展與甄別機制的博士生獎學金草案，並經徵詢各部會、中研院、學校的意見後，將博士獎學金方案調整為定額與加碼補助機制。

教育部今天透過文字說明，教育部博士獎學金計畫預計113學年起實施，針對博一至博三非在職學生，每月由教育部補助2萬元、學校及企業共同補助2萬元，合計每月4萬元。

根據教育部規劃，113學年預計補助1200人、114學年預計補助2400人、115至117學年預計每年補助3600人，5年經費合計41億元。

另外，博士獎學金計畫還會搭配「加碼補助」，由學校訂定相關規範，針對入學甄選機制、兼顧文理領域發展、學校職涯輔導、學生實習銜接及師生參與產學合作研究等情形，教育部將擇優加碼補助。（編輯：張雅淨）1130304