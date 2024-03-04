更多編輯台推薦新聞：
公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
護理夜班獎勵新版達共識 區域及地區醫院獲加碼
首頁 / 生活

教育部博士獎學金計畫月領4萬 113學年補助1200人

2024/3/4 19:17（3/4 19:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北4日電）教育部今天表示，博士獎學金計畫預計113學年起實施，每月由教育部補助新台幣2萬元、學校及企業共同補助2萬元，首年預計補助1200人。

中央研究院院長廖俊智去年對高教人才斷層危機提出建言，並提到學生就讀博士班的意願明顯不足，就讀期間的獎學金與業界薪資差異大是其中一個原因。

教育部因此研擬結合職涯發展與甄別機制的博士生獎學金草案，並經徵詢各部會、中研院、學校的意見後，將博士獎學金方案調整為定額與加碼補助機制。

教育部今天透過文字說明，教育部博士獎學金計畫預計113學年起實施，針對博一至博三非在職學生，每月由教育部補助2萬元、學校及企業共同補助2萬元，合計每月4萬元。

根據教育部規劃，113學年預計補助1200人、114學年預計補助2400人、115至117學年預計每年補助3600人，5年經費合計41億元。

另外，博士獎學金計畫還會搭配「加碼補助」，由學校訂定相關規範，針對入學甄選機制、兼顧文理領域發展、學校職涯輔導、學生實習銜接及師生參與產學合作研究等情形，教育部將擇優加碼補助。（編輯：張雅淨）1130304

#教育部
延伸閱讀
全台碩博52班新生註冊掛零 台大戲劇系海洋所等5博班入列培育半導體等產業人才 教育部：已核定18座基地私立大學學費補助3.5萬元上路 申請資格方式QA一次看台積電今年將在台招募6000人 碩士年薪上看200萬元2024企業最愛大學調查 成大奪榜首、淡大居私校冠軍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.211