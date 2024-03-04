教育部攜哈佛大學首設博士獎學金 每年選送5台生

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（中央社記者許秩維台北4日電）教育部與美國哈佛大學今天簽署合作備忘錄，雙方將合作設立博士生獎學金，自2025年起合作5年，每年共同選送5名台灣學生於哈佛攻讀博士學位，資助經費最長可達4年。

教育部今天發布新聞稿指出，哈佛大學於2011年與台灣的頂尖大學聯盟簽署合作，共同培育博士生；2020年哈佛大學費正清中心再與教育部簽署台灣研究合作備忘錄，推動學生短期研究，在教育部駐波士頓教育組推動下，促成雙方今天簽署「台灣-哈佛Kenneth C. Griffin GSAS獎學金」合作備忘錄。

透過視訊線上出席的教育部國際及兩岸教育司代理司長李彥儀表示，台灣與美國長期在教育領域保持穩健交流，每年約3100名美國學生在台進修、2.2萬名台灣學生在美求學，其中約110名在哈佛大學就讀。

教育部和哈佛大學簽署合作備忘錄後，將共同設立博士生獎學金，自2025年起合作5年，每年雙方可共同選送5名台灣學生於哈佛大學文理研究院攻讀博士學位，並共同資助所需經費最長可達4年。

教育部提到，目前全球共17所世界排名百大的國外大學與教育部合作設置博士生獎學金，第1所為英國劍橋大學，哈佛大學為第18所。

教育部表示，哈佛大學的學術影響力享譽全球，雙方合作設立博士生獎學金，鼓勵台灣學子進入該校就讀，期望延續與深化台灣與哈佛大學間的學術合作交流，培育頂尖世界級領導人才。（編輯：張雅淨）1130304