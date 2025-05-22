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裡冷橋旁小黑熊裝置藝術失竊 中警以車追人逮偷熊賊

2025/5/22 09:45（5/22 10:21 更新）
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台中和平區進入裡冷部落前，裡冷橋旁放置小台灣黑熊裝置藝術品，是重要生態吉祥物，日前驚傳失竊；警方迅速鎖定一輛可疑車輛，追捕偷熊賊到案送辦，小台灣黑熊裝置藝術品已完好無損歸還部落。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月22日
台中和平區進入裡冷部落前，裡冷橋旁放置小台灣黑熊裝置藝術品，是重要生態吉祥物，日前驚傳失竊；警方迅速鎖定一輛可疑車輛，追捕偷熊賊到案送辦，小台灣黑熊裝置藝術品已完好無損歸還部落。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年5月22日
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中和平區進入裡冷部落前，裡冷橋旁放置小台灣黑熊的裝置藝術品，是重要生態吉祥物，日前驚傳失竊，居民震驚；警方展開尋熊任務，鎖定一部可疑車輛，追捕偷熊賊到案送辦。

台中市和平警分局今天發布新聞稿，裡冷部落的重要生態吉祥物台灣小黑熊裝置藝術品，日前驚傳失竊，當地居民震驚；天輪派出所接獲報案後，立即啟動「尋熊任務」。

警方調閱監視器畫面並查訪多方可疑線索，迅速鎖定一輛可疑車輛；員警循線追緝涉案60歲黃姓男子到案。面對警方調查，黃男坦承，因非常喜歡黑熊，一時興起才將裝置藝術品偷走。

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警方詢後依竊盜罪嫌，將黃男移送台中地方檢察署偵辦，小台灣黑熊裝置藝術品已完好無損歸還部落，裡冷部落居民感謝警方找回吉祥物。

和平警分局呼籲，公共藝術屬於全民，是社會共同文化資產，民眾應尊重與愛護，切勿一時衝動將藝術品帶回家，以免觸法得不償失。（編輯：陳仁華）1140522

#台中市
#和平警分局
#台中地方檢察署
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