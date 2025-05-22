吳德榮：24日鋒面報到氣溫略降 中部以北轉雨

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（中央社記者余曉涵台北22日電）氣象專家吳德榮今天說，今明2天各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫在攝氏37度以上，24日下午鋒面報到，中部以北轉為有雨的天氣型態，氣溫略降。

中央氣象局發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今、明2天滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫偏高，白天熱如炎夏，應注意防曬、防中暑，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，24日上半天仍偏熱；下午起梅雨季第3波鋒面南下、伴隨強對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。

吳德榮說，25、26日鋒面影響，其結構減弱，但仍有小範圍強對流發展、伴隨局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫微降、北台略轉涼。

吳德榮指出，27日鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉，28日雲量略增、仍穩定，午後山區偶有局部短暫降雨的機率，氣溫逐日回升。

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吳德榮表示，29日梅雨季第4波移動性鋒面南下，伴隨西南風的增強，有明顯降雨，應防劇烈天氣。

他指出，30、31日鋒面南移至巴士海峽，30日南台灣仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他地區好轉；31日端午各地晴時多雲，氣溫回升，中南部近山區午後有短暫陣雨的機率。（編輯：方沛清）1140522