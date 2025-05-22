美：盼與賴總統及台灣夥伴合作 共推利益護台海穩定

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓21日專電）總統賴清德20日在回應媒體如何維護台海和平時指出，他堅定追求和平，侵略者才是和平破壞者。美國國務院今天對此向中央社表示，期待與賴總統及台灣夥伴持續合作，推動共同利益，及維護台海穩定。

賴總統20日發表執政週年談話，未特別著墨兩岸關係，而是在媒體問答時，回應過去一年中國處理兩岸關係的態度與目的，以及如今兩岸關係緊張，未來會如何維護台海和平的提問。

賴總統說，侵略者才是和平破壞者，國際有許多國家包括台灣在內，是受侵略者的脅迫，台灣是熱愛和平的國家，也與人為善，他堅定追求和平，因為和平無價、戰爭沒有贏家。

美國國務院一名發言人今天晚間以電子郵件回覆中央社詢問時指出，美國與台灣的夥伴關係由來已久，且持續在貿易、創新與文化等領域深化。「我們期待與賴總統及台灣夥伴持續合作，推進我們的共同利益與價值，並維護台海和平及穩定。」

賴總統的執政週年「迎風轉型、穩健前行」談話，內容涵蓋「民主台灣、韌性精神、訴求團結」3元素。和過往不同的是總統主動談話內容未提到兩岸議題，只觸及因應統戰威脅的17條，希望朝野支持提升國家韌性的預算。

美聯社當天以標題「台灣總統淡化與美關稅緊張 稱朋友間的摩擦」報導，指賴總統發表就職一週年演說和聚焦台灣應對美國關稅衝擊和中國軍事威脅的策略時，採取相對包容的語調。

路透社以「賴總統：台灣期盼和平並與中國對話 但仍需強化防衛」為標題，聚焦於賴總統傳達台灣希望和平並與中國對話，因為「戰爭沒有贏家」，政府仍需持續強化台灣的防衛力量。

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法新社的角度則是「台灣的賴總統就職週年 受政治亂象所苦」，指總統迎來就職一週年，然而賴政府正面對中國的軍事壓力、美國的關稅威脅，以及國內的政治紛亂。

報導提到賴總統發表執政週年談話並答覆媒體提問時承諾捍衛民主，也強調只要在對等尊嚴狀態下，台灣很樂意與中國交流合作。（編輯：陳慧萍）1140522