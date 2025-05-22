張綱維電子腳鐐違規遭羈押 聲請具保停押遭駁回

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（中央社記者謝幸恩台北22日電）遠東航空董事長張綱維涉掏空遠航，一審判決合計15年，並加裝電子腳鐐防逃。二審高院認為他屢次科技監控違規涉逃亡，裁定羈押。張綱維日前聲請具保停押被高院駁回。

台灣高等法院今天表示，張綱維主張，他持有的科技監控個案手機於拘提當天當機，未接收到訊號，且疏於注意科技監控中心來電，不知身處收訊不良地點，並非故意違規。

張綱維表示，即便有違規情事，也是因與幼子聚餐或照料行動不便、病重的母親，並無惡意規避監控，且他在境外無人脈、資產，也未持有其他國家護照或居留證，無逃亡的可能，請求以其他強制處分替代羈押。

高院認定，張綱維違規情節重大，加上一審遭重判，有逃亡之虞，考量其具相當資源及商業人脈，且曾在限制住居戶籍地期間，擅自遷居他處，經檢方詢問才告知，另曾提領大額現金、將名畫等財產轉移至親友住處，以躲避債權人討債等隱匿行蹤及資產行為，據此駁回聲請，維持羈押。

全案緣於，張綱維被控侵占遠航公司款項，並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司本息移轉給遠航等。

一審台北地方法院依業務侵占、背信、違反商業會計法、民用航空法等罪，判處張綱維不得易科罰金部分應執行14年徒刑，得易科罰金部分1年徒刑。

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一審宣判後，合議庭針對張綱維的強制處分則裁定加裝電子腳鐐，且不得接近機場、港口、海岸線，但到派出所報到的次數改為每週三報到1次。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審期間，合議庭接獲科技監控中心通報張綱維屢次科控違規，4月2日拘提張綱維到庭訊問。二審合議庭認為張綱維涉逃亡，裁定羈押。張綱維聲請具保停押，高院5月19日作出裁定。（編輯：方沛清）1140522