加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
美議員致函希爾頓、萬豪、凱悅飯店 勿稱「中國台灣」一詞
首頁 / 社會

張綱維電子腳鐐違規遭羈押 聲請具保停押遭駁回

2025/5/22 09:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北22日電）遠東航空董事長張綱維涉掏空遠航，一審判決合計15年，並加裝電子腳鐐防逃。二審高院認為他屢次科技監控違規涉逃亡，裁定羈押。張綱維日前聲請具保停押被高院駁回。

台灣高等法院今天表示，張綱維主張，他持有的科技監控個案手機於拘提當天當機，未接收到訊號，且疏於注意科技監控中心來電，不知身處收訊不良地點，並非故意違規。

張綱維表示，即便有違規情事，也是因與幼子聚餐或照料行動不便、病重的母親，並無惡意規避監控，且他在境外無人脈、資產，也未持有其他國家護照或居留證，無逃亡的可能，請求以其他強制處分替代羈押。

高院認定，張綱維違規情節重大，加上一審遭重判，有逃亡之虞，考量其具相當資源及商業人脈，且曾在限制住居戶籍地期間，擅自遷居他處，經檢方詢問才告知，另曾提領大額現金、將名畫等財產轉移至親友住處，以躲避債權人討債等隱匿行蹤及資產行為，據此駁回聲請，維持羈押。

全案緣於，張綱維被控侵占遠航公司款項，並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司本息移轉給遠航等。

一審台北地方法院依業務侵占、背信、違反商業會計法、民用航空法等罪，判處張綱維不得易科罰金部分應執行14年徒刑，得易科罰金部分1年徒刑。

google news透過 Google News追蹤中央社

一審宣判後，合議庭針對張綱維的強制處分則裁定加裝電子腳鐐，且不得接近機場、港口、海岸線，但到派出所報到的次數改為每週三報到1次。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審期間，合議庭接獲科技監控中心通報張綱維屢次科控違規，4月2日拘提張綱維到庭訊問。二審合議庭認為張綱維涉逃亡，裁定羈押。張綱維聲請具保停押，高院5月19日作出裁定。（編輯：方沛清）1140522

張綱維
張綱維電子腳鐐屢次違規 高院拘提到庭諭知羈押協助藍反罷免？黃國昌：以最大善意誠意敞開大門
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：