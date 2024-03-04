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丹丹漢堡3/8起調價 飲料漲3元、8種套餐貴5元

2024/3/4 21:33（3/4 22:10 更新）
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丹丹漢堡8日起調整價格。（圖取自丹丹漢堡成功店臉書facebook.com）
丹丹漢堡8日起調整價格。（圖取自丹丹漢堡成功店臉書facebook.com）
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）「丹丹漢堡」今天在臉書宣布，8日起將調整售價，精選定食餐平均調幅約2.76%，早安特惠餐調升新台幣2元，飲料全部漲3元，但也有部分商品降價。

丹丹漢堡餐點調價公告說明指出，因基本工資、原物料、食安檢驗及各項營運費用持續攀升，為維護餐點和服務品質，價格略微調整。

餐點調整部分，3月8日起，精選定食餐平均調幅約2.76%，但11號餐降2元為107元。另有5套為新組合，2號餐97元、3號餐97元、8號餐114元、13號餐82元、14號餐99元。

另外有8套調升5元，包括1號餐104元、4號餐104元、5號餐99元、6號餐103元、7號餐107元、9號餐114元、10號餐108元、12號餐94元 。加購地瓜薯條、紅醬波浪薯價格不變。

早安特惠餐都調升2元，大碗豪爽餐平均調幅約降2%，「7套降價」豪配餐降1元為117元，爽配餐降3元為105元。

此外，全部飲料調升3元，而11項單點價格不變。但1項單點降價為排骨酥肉焿麵降1元為68元。

11項單點調升2至3元，赤肉麵線焿39元、五穀瘦肉粥39元、玉米濃湯26元、麻辣麵線焿45元、黃金鮮酥雞47元、脆皮炸雞（腿、塊）48元、鮮脆雞腿堡66元、香檸吉司豬排堡59元、烤醬雞堡47元、香酥米糕33元、豬肉可樂餅31元。

丹丹漢堡特色是提供中西合併式餐點，1984年於高雄市創立首間店，有「速食南霸天」之稱。（編輯：黃世雅）1130304

（圖取自丹丹漢堡成功店臉書facebook.com）
（圖取自丹丹漢堡成功店臉書facebook.com）
#丹丹漢堡
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