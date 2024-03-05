更多編輯台推薦新聞：
蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

東京國際食品展 苗縣府攜8業者首參展推好茶

2024/3/5 18:00（3/6 09:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024東京國際食品展5日在日本開幕，台灣共有13縣市參展，苗栗縣由縣長鍾東錦（2排左6）領軍，首度結合8家業者及農民團體，組成「豐味苗栗館」參展，大力推廣在地好茶。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月5日
2024東京國際食品展5日在日本開幕，台灣共有13縣市參展，苗栗縣由縣長鍾東錦（2排左6）領軍，首度結合8家業者及農民團體，組成「豐味苗栗館」參展，大力推廣在地好茶。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）2024東京國際食品展今天開幕，苗栗縣政府協助農民首次參展，結合8家業者行銷東方美人茶、酸柑茶及貓裏紅茶等產品。率團前往的縣長鍾東錦期許藉此把苗栗好茶推向國際市場。

苗栗縣政府透過新聞稿指出，東京國際食品展被譽為全球規模第3、亞洲最大專業食品展，台灣共有13縣市參展，苗栗縣由縣長鍾東錦領軍，首度結合8家業者及農民團體參展。

縣府農業處指出，為擴大參展、行銷效益，縣府特別印製摺頁推薦8家業者，分別有TSENG’S曾的茶、苗栗市農會、八甲茶廠、日新茶園、鄧國權茶園、泉森茶行、九湖農場、陳皮製茶等，大力推廣苗栗在地聞名的東方美人茶、酸柑茶、貓裏紅茶。

苗栗縣團隊組成的「豐味苗栗館」，以「東方美人茶的優雅氛圍」為主軸，向全球展現台灣苗栗的茶香風味。

鍾東錦表示，東京國際食品展是一個絕佳平台，參展過程中，在地農會與農民除要展現對苗栗茶葉的自信，吸引各國人士到苗栗館品茶，更要把握推廣台灣茶文化邁向國際的契機，大幅提升苗栗專業好茶在國際市場的知名度。（編輯：張銘坤）1130305

#苗栗縣
#鍾東錦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.230