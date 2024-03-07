冷氣團影響及華南雲雨區東移濕冷 北台高溫僅16度

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（中央社台北7日電）氣象署表示，今天受強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，各地濕冷，有局部短暫雨，外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，清晨北台灣低溫約攝氏12至14度，白天高溫僅14至16度，整天寒冷，其他地區低溫約15至18度，白天高溫約18至22度，只有高屏高溫約23、24度，請留意氣溫變化，適時增添衣物。

東北風偏強，台南以北、花蓮沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海風浪大，海邊活動應注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天受強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1130307