亞太社會創新高峰會5月在埔里 300張早鳥票開賣

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）亞太社會創新高峰會5月在埔里鎮登場，邀13國共114名講者分享社會創新精彩案例，入場票價1800元，主辦單位推出799元「早鳥票」，限量300張，3月30日前可預訂，售完為止。

行政院及文化部等部會指導、新故鄉文教基金會主辦「亞太社會創新高峰會」，5月4日及5月5日在台灣地理中心、南投縣埔里鎮登場，今年以「韌性亞洲」為主題，集結台灣85名、國際29名講者，以經濟、社會文化、環境主軸，分享透過社會創新解決問題、帶來改變。

新故鄉文教基金會今天向中央社記者表示，歷經整年籌備，高峰會選在國立暨南國際大學舉行，「早鳥票」開賣，原價新台幣1800元，特價799元，限量300張，民眾可至亞太社會創新高峰會官方網站點選「購票方案」購買電子票券，3月30日前可預訂，售完為止。

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新故鄉文教基金會指出，高峰會針對經濟韌性、社會文化韌性、環境韌性3大主軸，規劃22場平行論壇、2場宗教社會創新圓桌論壇、1場減塑工作坊，共邀13國114名講者分享精彩案例及對話，歡迎學生、文化工作者、社會或社區工作者、關心台灣社會進步的公民參加交流。

基金會表示，亞洲是全球天然災害、地緣政治、種族衝突熱點，面對氣候變遷與社會急速改變，無論個人到國家，需要「韌性」以面對逆境挑戰；除高峰會，現場還有社會創新市集、超過百個精彩案例的「韌」社會創新展覽，邀民眾前往感受台灣蓬勃生命力。（編輯：戴光育）1130308