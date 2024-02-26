韌性亞洲高峰會5月登場 聚焦經濟社會文化環境

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）「韌性亞洲」亞太社會創新高峰會5月在埔里鎮舉行，將有114名講者分享透過社會創新解決問題，帶來改變、創造社會價值，包含經濟韌性、社會文化韌性、環境韌性3大主軸。

行政院、文化部等部會指導、新故鄉文教基金會主辦「亞太社會創新高峰會」5月4日、5月5日在台灣地理中心、南投縣埔里鎮登場，今天在國立暨南國際大學宣傳，行政院政務委員林萬億、民進黨立委羅美玲、新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、埔里鎮長廖志城、暨大校長武東星、星展銀行資深副總裁廖郁毓等人出席。

林萬億致詞表示，企業要與消費者一起創造永續價值，政府部門也要與非政府組織共同維護環境，創造共生共榮社會，因此社會創新扮演非常重要環節，今年高峰會集結13國的產、官、學、社逾百名講者，分享社會創新、社會企業的實際做法，盼社會長久共生共榮。

廖嘉展接受媒體聯訪表示，今年是台灣社區總體營造30週年，也是集集大地震25週年，透過行政院邀請，讓新故鄉文教基金會有機會承辦如此重要活動，新故鄉文教基金會是推動社區總體營造的重要非政府組織，盼透過高峰會與其他國家交流，讓世界看見埔里、台灣。

武東星表示，國立暨南國際大學與埔里鎮桃米社區發展協會2022年同獲國家永續發展獎，今年高峰會選在暨大舉辦，顯示大學社會創新價值在地域永續發展中所展現的豐沛量能與穩定支持力量；暨大不只是建構自身韌性校園，也透過大學社會責任計畫強化周邊鄉鎮，甚至縣市的組織、環境、產業、學習、生活等韌性。

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廖郁毓說，星展基金會陪伴高峰會成長邁入第7年，從一開始支持至今，這次主題「韌性亞洲」不僅與星展基金會扣連，也非常認同韌性在社會創新的重要性，基金會以社會創新為主軸，扶持社會企業推動改變社會問題，過去10年投入逾新台幣3億元在亞洲推動800項社會創新計畫，台灣就占逾6000萬元獎勵金，包含扶助咖啡渣製鞋、抽取鳳梨纖維製衣等創新企業。

根據新故鄉文教基金會簡報資料，2018年在政府和民間攜手下，台灣發起亞太社會創新高峰會，是促進社會創新和可持續發展的國際盛會，今年「韌性亞洲」集結台灣85名、國際29名講者，邀個人、組織在呼應永續發展目標（SDGs）下，以突破式、漸進式、再運用式創新的國內外案例，分享如何透過社會創新解決問題，帶來改變、創造社會價值，主軸包含經濟、環境、社會文化，還有社會創新嘉年華暨韌性社會創新展。（編輯：郭諭儒）1130226