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台鋼科大與台船策略聯盟 培育機電整合人才

2024/3/14 16:23
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（中央社記者林巧璉高雄14日電）台船與台鋼科技大學今天簽署策略聯盟協議，將開設台船特色課程，培育機電整合人才，未來學生在就學期間，就能在台船實務訓練，提升就業競爭力。

簽約儀式由台船公司總經理魏正賜及陳天惠代表簽署，魏正賜表示，希望透過這個協議，讓學生擁有更多元學習資源，共創多贏局面。此次合作將開啟台船特色課程，致力培育機電整合人才，以滿足造船技術日益增長需求。

魏正賜說，未來學生在台鋼科大就學階段，可同時在台船接受實務訓練；近年台船積極推動轉型，除了修造商船之外，目前正值公務艦艇、海事離岸工程及石化基礎建設執行階段。

台鋼科技大學校長陳天惠表示，這項策略聯盟將為技職教育人才培育注入新的動力。學校將與台船緊密合作，學生在學期間就能接觸到優質企業，獲得實踐經驗與專業訓練，也提升未來就業堅實基礎。

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陳天惠強調，台鋼集團下的台鋼科大本於教育使命及責任感，不只注重學生的課業學習，同時能夠讓學生在學習期間，到各種產業優質企業專業訓練，讓選擇技職教育的學生能有更多、更豐沛的學習資源。

校方表示，這次教育策略聯盟，標誌著台船與台鋼科技大學攜手合作新起點。期待通過雙方共同努力，為學生提供更優質的教育資源，促進產學之間深度交流與合作，共同推動台灣造船產業的發展與壯大。（編輯：陳清芳）1130314

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