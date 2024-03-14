藍質疑BNT採購價 王必勝斥荒謬

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（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北14日電）政府在疫情期間洽購BNT疫苗未成，國民黨今天質疑採購價比日後公私協力還高。衛福部次長王必勝斥「荒謬」，採購價受數量等影響，若降價就屬貪污，抹黑造謠應受懲罰。

媒體人吳子嘉指稱政府採購BNT疫苗貪污，前衛生福利部長陳時中求償1000萬元，台北地院昨天開庭。國民黨立法院黨團今天召開「政府採購BNT一劑1069元！？合約為何要封存30年！真相只有一個！」記者會，質疑政府2021年1月與德國BNT公司洽談疫苗採購合約中，價格比日後公私協力採購的價格還高。

王必勝在臉書（Facebook）放上1張表格，公開3次議約過程，強調疫苗價格受時間和採購數量2大因素影響，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是新興傳染病，疫苗當然也是新開發的，並非常規的貨品。

他接受媒體電訪指出，隨著疫情發展及供貨的狀況，初期價格會有比較大的變化，越早期談的價格越貴，短短幾個月間就會有很大的變動，另外，購買的數量當然也會影響價格，數量大，議價空間也大，這是很容易理解的事。

「不能因為這樣就說人家貪污。」王必勝直言，貪污要有對價關係、要有證據，退一萬步來說，前2個約並沒有完成，實際上並沒有以這樣的價格購買BNT疫苗，因此也沒有所謂「買貴」的事實，用根本沒有發生的價差就誣指人貪污、A錢，實在是毫無邏輯且惡質。

王必勝重申，如果這種說法可被接受，那各級公務機關採購物品，只要該物品之後的價格降下來了，不都變成貪污了，抹黑造謠，應受懲罰。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞接受媒體採訪說明，疫苗採購單價是受購買數量、供貨快慢及有無包含冷鏈物流配送等多重條件影響。

疾管署指出，政府於2021年1月與德國BNT公司洽談500萬劑疫苗採購合約，且要求首批到貨時間為2021年3月，但因該公司放棄而未完成簽署，而企業團體於同年7月採購捐贈1500萬劑疫苗，相關條件已不同，單價難以相互比較。

疾管署再次澄清，公文保存期限不等同合約保密期限，與德國BNT公司完成簽署的採購合約保密期限為10年，疾管署並未將採購合約封存30年。

疾管署強調，因應COVID-19疫情，接種疫苗為防疫重要策略，針對疫苗採購與接種推動，均秉持專業且以全民健康福祉為優先，盼外界能本於事實評論，共同維護國人健康安全。（編輯：管中維）1130314