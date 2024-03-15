中市1家5口一氧化碳中毒 高壓氧治療康復出院

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）氣溫下降一氧化碳中毒事件時有所聞，衛生福利部台中醫院今天表示，3代同堂的1家5口日前一氧化碳中毒送醫，經緊急給氧合併高壓氧治療後，5人都已康復出院。

台中醫院今天召開記者會說明，住西區的1家5口於5日晚間洗澡後發生一氧化碳中毒事件，台中醫院收治後啟動整合治療，急診會診高壓氧中心，立即開艙進行高壓氧治療，目前5人均已出院，持續門診追蹤中。

台中醫院急診室主任陳莉瑋指出，前幾天全台氣溫急凍，個案1家3代5口年齡從5歲到52歲，因先後出現頭暈、噁心、其中1人意識昏迷，經通報119送醫急診，確認為一氧化碳中毒，血中一氧化碳濃度從17%到36%不等。

台中醫院高壓氧中心主任黃敏旭說，5名患者中有2名幼童，醫療團隊特別安排阿公跟阿嬤分別抱著2幼童，一起躺在個人高壓氧艙中治療，避免幼童害怕煩躁不安影響治療，護理師阿姨還貼心讓2幼童帶著棒棒糖進艙治療。

黃敏旭表示，目前5人已出院返家，並安排定期回診，追蹤是否出現一氧化碳中毒後可能出現的延遲性腦病變狀況。

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蔡姓患者事後指出，當晚家中5人輪流洗澡，他還用卡式爐煮火鍋，太太先喊頭暈想吐，洗澡洗到一半就昏倒在浴室內，嚇得他叫兒子快報警，結果全家竟然都一氧化碳中毒，熱水器雖然裝在陽台，但當天陽台掛滿衣物，回家後準備聽消防人員建議，申請熱水器強制排風，以確保安全。

陳莉瑋提醒，一氧化碳是無色、無味的隱形殺手，近日因天氣多變化，許多民眾會關窗避寒，在室內烹煮火鍋，一旦瓦斯燃燒不完全就可能造成一氧化碳中毒，提醒民眾熱水器應裝設戶外，室內保持空氣流通，戶外陽台曬衣仍須保留氣道暢通，使用瓦斯後如出現頭暈、噁心、嘔吐、意識模糊等症狀，應立即打119求救並就醫，避免遺憾。（編輯：郭諭儒）1130315